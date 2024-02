Medexus Pharmaceuticals Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Aktienkurs von Medexus in der "Gesundheitspflege"-Branche hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,69 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -17,55 Prozent verzeichnete, liegt Medexus mit einer Rendite von 19,25 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 1,75 CAD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 2,14 CAD liegt, was einem Unterschied von -18,22 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 2,24 CAD liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Die Stimmung rund um Medexus ist überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Dies führt zu einer positiven Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Medexus im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Branche Arzneimittel eine niedrigere Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.