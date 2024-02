Medco Energi Internasional Tbk Pt Adr Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

In den letzten vier Wochen gab es bei Medco Energi Internasional Pt keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu diesem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Medco Energi Internasional Pt-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,06 EUR liegt. Dieser Wert entspricht dem aktuellen Schlusskurs von 0,062 EUR, was einer Abweichung von +3,33 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ebenfalls eine Abweichung von +3,33 Prozent. Somit wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Medco Energi Internasional Pt liegt bei 7,69 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,94 über 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Medco Energi Internasional Pt war neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine Einstufung als "Gut".

Insgesamt wird Medco Energi Internasional Pt hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.