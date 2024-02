Medartis Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Schweizer Medizintechnikfirma Medartis weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,9 % im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dieser Differenz von 1,9 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Medartis ergab die Untersuchung eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Medartis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" vergeben.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Medartis als überbewertet eingestuft, da das KGV mit 144,5 insgesamt 72 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 84,06 im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Medartis derzeit auf 77,1 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 77 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,13 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 75,27 CHF, was einem Abstand von +2,3 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Aktie von Medartis als "Neutral" vergeben.