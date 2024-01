Medartis Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

In den letzten zwei Wochen wurde Medartis von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in diesem Zeitraum überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite von Medartis liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,04 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Medartis als überbewertet gilt, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 144,5 insgesamt 55 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Schlecht". Die technische Analyse ergibt, dass die Medartis derzeit als "Neutral" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Während der GD200 bei 76,46 CHF liegt und der Aktienkurs bei 78,2 CHF, ergibt sich eine Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 73,65 CHF, was einer Abweichung von +6,18 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

