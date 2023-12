Medartis Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Aktie von Medartis zeigt gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen. Die Diskussionsintensität im Netz ist im Vergleich zur üblichen Aktivität neutral, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Medartis daher als neutral eingestuft.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 144,5 insgesamt 57 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung im fundamentalen Bereich.

In Bezug auf die Dividende liegt Medartis mit 0% unter dem Branchendurchschnitt von 2,07%, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein gemischtes Bild: Der 7-Tage-RSI deutet auf eine neutrale Bewertung hin, während der 25-Tage-RSI die Aktie als gut einstuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Medartis gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen, was auf eine unsichere Perspektive hinweist.