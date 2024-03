Medartis Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Medartis wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 30,59 Punkten, was bedeutet, dass die Medartis-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 41,6, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Medartis daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Stimmung in Bezug auf Medartis wird auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare in sozialen Medien bewertet. Die Analyse zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Medartis festgestellt werden. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Unterschiede. Daher wird das Sentiment und Buzz sowie die Stärke der Diskussion mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Medartis eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,95 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.