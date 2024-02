Deliveroo Holdings Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Deliveroo: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung hinsichtlich der Deliveroo-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Es zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergab kaum Änderungen und wurde daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine "Neutral"-Empfehlung für die Deliveroo-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 45,97 und der RSI25 für 25 Tage bei 57,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Deliveroo eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, wodurch Deliveroo in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Deliveroo-Aktie derzeit -7,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -2,66 Prozent zum GD200 als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Deliveroo in verschiedenen Analysen eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht" Bewertungen, die auf eine uneinheitliche Lage hindeuten.