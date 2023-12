Medaro Mining Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Medaro Mining liegt bei 55,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,17 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten an acht Tagen eine optimistische Einstellung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag. In den letzten Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Medaro Mining diskutiert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,11 CAD für den Schlusskurs der Medaro Mining-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,055 CAD, was einen Unterschied von -50 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Bewertungen für die Aktie, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was sich auf die Einschätzungen für Aktien auswirken kann. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Medaro Mining eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.