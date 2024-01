Medallion Metals Aktie: Das war abzusehen!

In den letzten zwei Wochen wurde Medallion Metals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Medallion Metals derzeit bei 0,08 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,06 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der -25-prozentigen Distanz zum GD200. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 0,06 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote auf "Neutral" festgelegt.

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, wodurch eine "Neutral"-Bewertung erzeugt wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Medallion Metals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls herangezogen, um festzustellen, ob das Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 55, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Medallion Metals.

Insgesamt ergibt die Bewertung der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index ein neutral bis schlechtes Bild für Medallion Metals.