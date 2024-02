Medallion Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Der Aktienkurs von Medallion hat im letzten Jahr eine Rendite von 16,84 Prozent erzielt, was 12,57 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors (4,26 Prozent) liegt. Im Bereich "Verbraucherfinanzierung" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 9,52 Prozent, wobei Medallion aktuell um 7,32 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In fundamentalen Analysen wird die Aktie von Medallion als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,76 insgesamt 94 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 61,37 im Segment "Verbraucherfinanzierung". Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse ebenfalls die Einstufung "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Medallion abgegeben, was im Durchschnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten, wodurch die Gesamtempfehlung für die Medallion-Aktie weiterhin "Gut" bleibt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, wodurch Medallion insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.