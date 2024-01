Medallion Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Medallion derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,04 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,01 CAD) um -75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 CAD zeigt eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Medallion aktuell 0 Prozent im Vergleich zum Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders negativ in Bezug auf Medallion waren. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen ein negatives Bild, während an insgesamt zwei Tagen eine neutrale Einstellung der Anleger zu beobachten war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich erzielte Medallion in den letzten 12 Monaten eine Performance von -86,36 Prozent, was einer Underperformance von -75,96 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Medallion um 75,96 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.