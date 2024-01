Medallion Aktie: Was noch aussteht!

Die Finanzdienstleistungen von Medallion werden derzeit im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung mit einer Dividende von 4,98 % bewertet, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,61 % liegt. Analysten bewerten die Medallion-Aktie als "Neutral" und haben in den letzten zwölf Monaten eine "Gut"-Bewertung abgegeben. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Medallion-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Medallion-Aktie daher in verschiedenen Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Medallion-Analyse vom 14.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Medallion jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Medallion-Analyse.

Medallion: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...