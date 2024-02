Medallion Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien, da es Stimmungen verstärken oder sogar drehen kann. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien geben neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Medallion eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Medallion-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Medallion, daher erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Medallion bei einem Wert von 3, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" (KGV von 61,31) unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Medallion mit 3,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,71 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens durch die Redaktion.