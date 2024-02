Medallion Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Dividende von Medallion hat derzeit ein Verhältnis zum Aktienkurs von 3, was einer negativen Differenz von -1,78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Verbraucherfinanzierungsb ranche entspricht. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Medallion als "Schlecht".

Im Vergleich zur Branche Verbraucherfinanzierung erreichte der Aktienkurs von Medallion in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,84 Prozent, was einer Outperformance von +11,44 Prozent entspricht. Der Finanzsektor als Ganzes verzeichnete eine Rendite von 2,97 Prozent, was Medallion um 13,87 Prozent übertraf. Aufgrund dieser Überperformance erhält Medallion ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Medallion haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Medallion zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis neutrale Werte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Medallion daher in dieser Analyse mit "Neutral" bewertet.