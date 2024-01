Medadvisor Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "BancFirst":

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung. Auch in den Gesprächen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Medadvisor diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und ergibt somit eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Medadvisor-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,22 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,3 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +36,36 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,2 AUD, was einer Abweichung von +50 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment und die Diskussionen zeigt sich bei Medadvisor in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung. Dies spiegelt sich in positiven Auffälligkeiten wider und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt dies für Medadvisor eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Medadvisor aktuell mit dem Wert 13,04 überverkauft ist, was eine "Gut"-Einstufung nach sich zieht. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich für die Aktie ein Wert von 31, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die RSI daher eine "Gut"-Einstufung.