Medacta Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Aktie von Medacta weist derzeit ein Dividendenverhältnis zum Aktienkurs von 0 auf, was einer negativen Differenz von -1,83 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 116,16 CHF für die Medacta-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 127,2 CHF, was einer Abweichung von +9,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den jeweiligen gleitenden Durchschnitten, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie von Medacta ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 54,53 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 92,14 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie aus fundamentaler Sicht und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Medacta zeigt einen Wert von 25,42, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 34,95 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.

Insgesamt erhält die Medacta-Aktie also sowohl in Bezug auf Dividendenpolitik, technische Analyse, fundamentale Kriterien und den Relative Strength-Index positive Bewertungen.