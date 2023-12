Medacta Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Medacta-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 115,91 CHF liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 128,4 CHF liegt, was einer Abweichung von +10,78 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 114,15 CHF, auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +12,48 Prozent darüber. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV der Medacta-Aktie aktuell 54,53, was 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Medacta-Aktie beträgt 10,47, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,22, was zu einer neutralen Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein positives Rating für die Aktie.

Jedoch fällt die Dividendenrendite der Medacta-Aktie mit 0,24 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (2,04 %) niedriger aus, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Differenz von 1,81 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung der Medacta-Aktie, wobei die technische und fundamentale Analyse zu einer positiven Einschätzung führen, während die Dividendenrendite zu einer negativen Einschätzung beiträgt.