Medacta Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Ibex":

Die Dividende von Medacta liegt aktuell unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt. Die Dividendenrendite beträgt 0,22 Prozent, während die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche einen Wert von 1,93 aufweist, was zu einer Differenz von -1,71 Prozent führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Medacta liegt bei 60,87, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Gesundheitspflege"-Sektor, hat Medacta eine Rendite von 24,84 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Medacta ist positiv, da in den letzten zwei Wochen vorwiegend positive Diskussionen in sozialen Medien stattgefunden haben. Das Stimmungsbarometer zeigt an drei Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält Medacta eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.