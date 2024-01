MedaPhor Aktie: Was ist hier nur passiert?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Intelligent Ultrasound als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Intelligent Ultrasound ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,74, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 35,14, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Intelligent Ultrasound-Aktie von 10 GBP mit -3,57 Prozent Abstand vom GD200 (10,37 GBP) ein "Neutral"-Signal. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 9,08 GBP. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand +10,13 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Intelligent Ultrasound-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite für Intelligent Ultrasound beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von unseren Analysten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Intelligent Ultrasound diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.