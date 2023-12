MedaPhor Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Intelligent Ultrasound wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 21,28 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Intelligent Ultrasound-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Intelligent Ultrasound weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Intelligent Ultrasound eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils negativ gegenüber Intelligent Ultrasound eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Intelligent Ultrasound wurde anhand der Diskussionsintensität und der Änderung der Stimmung analysiert. Dabei ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktivität und die Stimmungsänderung nur geringfügig sind.

Abschließend weist Intelligent Ultrasound mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent eine Rendite auf, die 4,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion.