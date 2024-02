MedaPhor Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegung. Für die Intelligent Ultrasound liegt der RSI bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 69 in einem neutralen Bereich. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet die Intelligent Ultrasound im Vergleich zur Branchenmitte der Gesundheitstechnologie eine Rendite von 0 % aus, was 4,49 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein positives Signal wider. In den letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen und Themen rund um die Aktie, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie von Intelligent Ultrasound bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden ebenfalls positiv wahrgenommen. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Intelligent Ultrasound bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet.