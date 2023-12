MedX Health Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Medx Health-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,07 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,06 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -14,29 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,06 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung der Anleger hinsichtlich der Medx Health-Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysen von sozialen Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Medx Health eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,02 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,02 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Medx Health-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25 von 50, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.