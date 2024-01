MedMen Enterprises Inc Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Anlegerstimmung zu Medmen war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie eine Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Insgesamt gab es fünf positive und acht negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Medmen derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,48% liegt. In der "Arzneimittel"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -2, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Medmen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,013 USD liegt damit deutlich darunter, mit einem Unterschied von -35 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,02 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-35 Prozent). Daher erhält die Medmen-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Medmen in den sozialen Medien gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Medmen wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.