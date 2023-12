MedMen Enterprises Inc Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse der Aktie von Medmen zeigt, dass sie derzeit 30 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, gehandelt wird. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls 30 Prozent unter dem GD200, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Medmen-Aktie als Neutral-Titel betrachtet wird. Der RSI7 liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 62,5 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite von Medmen liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Zunahme positiver Kommentare über Medmen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer befindet sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Aktie erhält insgesamt ein "Gut"-Rating aufgrund der gesteigerten Aufmerksamkeit und der positiven Diskussionen in den sozialen Medien.