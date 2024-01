MedMen Enterprises Inc Aktie: Was geht denn hier ab?

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Medmen in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Medmen wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, wodurch die Aktie insgesamt auch ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Bei Medmen liegt der RSI7 aktuell bei 87,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Medmen überkauft ist (Wert: 80,77), wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Medmen-Wertpapier daher in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse soll der gleitende Durchschnitt anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Medmen-Aktie beträgt aktuell 0,02 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,001 USD liegt, was einer Abweichung von -95 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Medmen somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,02 USD unter dem letzten Schlusskurs (-95 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält Medmen auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ist Medmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,46 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,46 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich die aktuelle Einstufung als "Schlecht".