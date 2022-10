MedMen Enterprises Inc Aktie: Jubelschreie!

An der Börse New York notiert die Aktie Abbott Laboratories am 25.10.2022, 21:16 Uhr, mit dem Kurs von 98.29 USD. Die Aktie der Abbott Laboratories wird dem Segment "Gesundheitsausrüstung" zugeordnet.

Die Aussichten für Abbott Laboratories haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Abbott Laboratories-RSI ist mit einer Ausprägung von 61,13 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 57,03, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Abbott Laboratories damit 43,29 Prozent unter dem Durchschnitt (25,85 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 25,45 Prozent. Abbott Laboratories liegt aktuell 42,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Abbott Laboratories-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 113,08 USD mit dem aktuellen Kurs (98,29 USD), ergibt sich eine Abweichung von -13,08 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (103,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,77 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Abbott Laboratories-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

4. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Abbott Laboratories mit einem Wert von 23,79 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 89,92 , womit sich ein Abstand von 74 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

5. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Abbott Laboratories in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 7 Sell- und 2 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Sell" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

6. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Abbott Laboratories investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,85 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,46 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

7. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Abbott Laboratories auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Sell"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Abbott Laboratories weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies entspricht einem "Sell"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Abbott Laboratories bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".

8. Analysteneinschätzung: Abbott Laboratories erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 10 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 6 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (125,73 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 27,91 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 98,29 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Abbott Laboratories erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

Damit erhält die Abbott Laboratories-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Hold"-Rating.

