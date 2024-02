MedMen Enterprises Inc Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Medmen hin zum Positiven festgestellt werden, basierend auf der Auswertung der sozialen Medien. Dies zeigt, dass die Masse der Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Gut" führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Medmen für diese Stufe daher ein insgesamt "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 100, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Schlecht".

Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent in der Branche "Arzneimittel". Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.