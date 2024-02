MedCap AB Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Medcap wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 bei 38,89 Punkten, was darauf hinweist, dass Medcap weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Medcap überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Medcap in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Deshalb wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Medcap-Aktie am letzten Handelstag bei 397 SEK lag, was einem Unterschied von +32,6 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (299,4 SEK) entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 338,64 SEK über dem gleitenden Durchschnitt (+17,23 Prozent). Somit erhält die Medcap-Aktie auch für diesen Wert ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie also für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Auch die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in Bezug auf Medcap diskutiert. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.