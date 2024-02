MedCap AB Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Medcap wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 34,62 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Medcap als überverkauft bewertet, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt dieser bei 299,91 SEK, während der aktuelle Kurs bei 397,5 SEK liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Höhe von +32,54 Prozent in Bezug auf den GD200 und +16,78 Prozent in Bezug auf den GD50. Somit erhält Medcap insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Medcap. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und eine mittlere Diskussionsintensität verzeichnet. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral. Daher wird Medcap in diesem Punkt insgesamt als "Neutral" eingestuft.