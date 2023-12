Die Mecom Power and Construction-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für die Mecom Power And Construction Aktie wird der 7-Tage-RSI auf 78,57 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Mecom Power And Construction zeigen in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit mit 19,42 bewertet und liegt damit 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 47. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Mecom Power And Construction derzeit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,79 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,3 HKD liegt, was einer Abweichung von -62,03 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 0,38 HKD um -21,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt.

Insgesamt erhält die Mecom Power And Construction Aktie demnach überwiegend negative Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen.