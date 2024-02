Mecom Power and Construction Aktie: Das kann keiner glauben

Die Dividendenrendite von Mecom Power And Construction liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche hat einen Wert von 6,54, was zu einer Differenz von -6,54 Prozent zur Mecom Power And Construction-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für Mecom Power And Construction wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen befasst hat.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 8,93 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überkauft und erhält daher ein "Schlecht"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mecom Power And Construction bei 10,45, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 45,81. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie unterbewertet ist.