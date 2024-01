Mecom Power and Construction Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Mecom Power And Construction-Aktie daher ein "Neutral" Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Mecom Power And Construction derzeit um 14,86 Prozent unterhalb des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -58,55 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mecom Power And Construction liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine Bewertung als "Neutral" vergeben.

Hinsichtlich der Dividende ist festzustellen, dass Mecom Power And Construction im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen (6,32 %) keine Dividende ausschüttet, was zu einer niedrigeren Bewertung führt. Die aktuelle Einstufung in dieser Kategorie lautet daher "Schlecht".