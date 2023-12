Mecom Power and Construction Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Aktienkurs von Mecom Power And Construction hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -74,5 Prozent erzielt, was mehr als 73 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Bauwesen"-Branche von -1,34 Prozent liegt das Unternehmen mit 73,16 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mecom Power And Construction liegt bei 58,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 (bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen) deuten auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Mecom Power And Construction in den letzten Tagen, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls überwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,42 auf, was 61 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 49,4. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.