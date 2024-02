Mecom Power and Construction Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Mecom Power And Construction hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -77,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Aktie 69,93 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,18 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt -8,83 Prozent, und Mecom Power And Construction liegt aktuell 68,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 80,12 Punkten, was darauf hinweist, dass Mecom Power And Construction überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt eine Überkaufssituation an, mit einem Wert von 77,39. Dadurch erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Mecom Power And Construction als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -72,09 Prozent über dem GD200 verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -37,67 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Mecom Power And Construction eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was 6,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Damit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.