Mecobit läutet eine neue Periode im photovoltaisch betriebenen Mining von Kryptowährungen ein

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

London (ots/PRNewswire) -Mecobit Solar (http://www.mecobit.com/) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen Solaranlagen zu einem erschwinglichen Preis. Wir sind bestrebt, die besten solarbetriebenen Systeme anzubieten. Aufgrund der Systemverbesserung und des Designs können die Nutzer des Mecobit (http://www.mecobit.com/)-Solarsystems während eines Netzausfalls Reservestrom nutzen, um wichtige Geräte am Laufen zu halten oder Dinge wie Haushaltsgeräte, Trockner, Poolpumpen oder Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und sogar Kryptowährungs-Mining-Rigs zu betreiben.Unsere Solarsysteme umfassen die folgenden Produkte: Tragbare Solarstation, Bausätze für Solarmodule (komplett), Solaranlage M4000.Mit der Verbesserung unserer Innovation geht unser aktualisiertes Solarsystem einher, das unsere Kryptowährungs-Miner und andere bestehende Miner mit Energie versorgt. Einige Kryptowährungen, darunter Bitcoin, werden durch ein Verfahren namens Proof of Work erzeugt, bei dem Computer die Währung durch Lösen komplexer Rätsel „schürfen" müssen. Für den Betrieb dieser Computer werden große Mengen an Strom benötigt.Bitcoin ist berüchtigt dafür, so viel Strom zu verschwenden, dass jährlich 40 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen – aber jetzt entwickelt eine wachsende Zahl von Minern auf der ganzen Welt grüne und lukrative neue Strategien, die ein ganz eigenes Vermögen wert sind.Da der Anteil der solarbetriebenen Hash-Rate wahrscheinlich steigen wird, sehen viele das Potenzial für die Nutzung erneuerbarer Energien beim Bitcoin-Mining als einen positiven Kreislauf – Mecobit (http://www.mecobit.com/), das die einzigartigen Anreize beim Kryptowährungs-Mining bietet, die den Betrieb dazu bringen, den billigsten Strom zu nutzen, wird mehr Betriebe weltweit dazu ermutigen, auf erneuerbare Energiequellen wie Solar umzustellen.Und da die Regierungen sich auf eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen einigen und zusätzliche Anreize wie Steuergutschriften für Investitionen einführen, ist es möglich, dass der Anteil der Mining-Betriebe, die Solarenergie nutzen, noch weiter steigen wird.Solarenergie gilt zwar als umweltfreundlich und erneuerbar, aber es gibt auch erhebliche Probleme mit der Solarenergie, wie z. B. die begrenzte Anzahl der Sonnenstunden.Kosten für den VersandDaher übernimmt Mecobit sowohl die Versandkosten als auch die Einfuhrzölle, so dass die Kunden alles, was sie für den Start benötigen, ohne weitere Kosten als die des Geräts selbst erwerben können.Informationen zu MecobitDas Unternehmen wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, die weltweit ersten solarbetriebenen Kryptowährungs-Miner zu entwickeln und zu vermarkten, die je nach Präferenz des Miners entweder Ethash-, SHA-256- oder Scrypt-Technologie verwenden können, und erklärt, das allererste solarbetriebene Kryptowährungs-Mining-Unternehmen der Welt zu sein. „Wir wollten die Branche mit den Solarmodulen revolutionieren, indem wir mehr Energie zu einem günstigeren Preis liefern, als man bisher für möglich gehalten hat". B. Franci (Gründer).Mecobit (http://www.mecobit.com/) hat seinen Hauptsitz in der Chiswick High Road, London, England, und verfügt über Niederlassungen in mehreren anderen Städten weltweit, unter anderem auch in den Vereinigten Staaten. Die Website des Unternehmens www.mecobit.com bietet zusätzliche Informationen über das Unternehmen und seine Produkte.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1886890/MECOBIT_LOGO_Logo.jpgPressekontakt:Ben Lukas,ben.lukas@mecobit.comOriginal-Content von: MECO LIMITED, übermittelt durch news aktuell