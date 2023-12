Mechel (Spons. ADR) Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der gleitende Durchschnittskurs der Mechel Pjsc beträgt nun 215,92 RUB, während die Aktie selbst auf 311,37 RUB gestiegen ist. Dies bedeutet eine Distanz von +44,21 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 289,81 RUB, was einer Differenz von +7,44 Prozent entspricht, auch das wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Relative Strength-Index ist die Aktie der Mechel Pjsc neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 13,28, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 51,03 liegt und daher für diesen Zeitraum als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Mechel Pjsc derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Mechel Pjsc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 168,75 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent zulegten. Dies bedeutet eine Outperformance von +168,75 Prozent für die Mechel Pjsc-Aktie im Branchenvergleich. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Mechel Pjsc um 168,75 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.