Mechel Pjsc Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Mechel Pjsc ein Neutral-Titel. Der Relative Strength Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Mechel Pjsc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 13,28 und ein Wert für den RSI25 von 51,03. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Mechel Pjsc auf 215,92 RUB, während die Aktie selbst einen Kurs von 311,37 RUB erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +44,21 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 289,81 RUB, was einer Distanz von +7,44 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mechel Pjsc liegt bei einem Wert von 2, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie von Mechel Pjsc wurde ebenfalls untersucht. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung deuten auf ein gutes langfristiges Stimmungsbild hin. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Mechel Pjsc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".