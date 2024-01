Mechel Pjsc Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Mechel Pjsc beträgt das aktuelle KGV 2. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Mechel Pjsc daher weder unterbewertet noch überbewertet, und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Mechel Pjsc derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von Mechel Pjsc in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke war jedoch unauffällig, weshalb die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit einer verstärkten positiven Tendenz in den letzten ein, zwei Tagen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie von Mechel Pjsc.