Mechel Pjsc Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Aktienkurs des Unternehmens Mechel Pjsc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 168,75 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent verzeichneten. Dies bedeutet eine Outperformance von +168,75 Prozent im Branchenvergleich für Mechel Pjsc. Im Bereich des "Materialien"-Sektors lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent, wobei Mechel Pjsc um 168,75 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance hat das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating erhalten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mechel Pjsc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 210,22 RUB liegt, während der letzte Schlusskurs bei 275,15 RUB um 30,89 Prozent darüber liegt. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 280,18 RUB, was einer Differenz von -1,8 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Mechel Pjsc-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mechel Pjsc 2, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Damit ist das Unternehmen aus fundamentaler Sicht zum aktuellen Zeitpunkt weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Mechel Pjsc beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Sollten Mechel Pjsc Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Mechel Pjsc jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mechel Pjsc-Analyse.

Mechel Pjsc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...