Mechel Pjsc Aktie: Viel Lärm um nichts?

Mechel Pjsc: Neutrale Bewertung und überkaufte Aktie

Die Dividendenrendite von Mechel Pjsc liegt derzeit bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion entsprechend bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, basierend auf Auswertungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mechel Pjsc-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 78,61 Punkten. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 53,6, was auf eine neutrale Position hinweist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat sich die Mechel Pjsc-Aktie mit einer Rendite von 168,75 Prozent sehr gut entwickelt, deutlich über den 0 Prozent der "Metalle und Bergbau"-Branche. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.