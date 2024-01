Mechel Pjsc Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Ein Aspekt dabei ist die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Bei Mechel Pjsc zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mechel Pjsc mit einem Wert von 2,48 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein neutrales Rating.

Vergleicht man die Performance von Mechel Pjsc mit anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien", so liegt die Rendite von Mechel Pjsc mit 168,75 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Rendite. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von Mechel Pjsc sowohl aus langfristiger als auch aus kurzfristiger Sicht ein gutes Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um +46,36 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einem guten Rating führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+9,16 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein gutes Rating.