Mechel Pjsc Aktie: Der Knall ist da!

Der Aktienkurs von Mechel Pjsc hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 168,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent, was bedeutet, dass Mechel Pjsc im Branchenvergleich eine Outperformance von +168,75 Prozent erzielt hat. Auch im "Materialien"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 168,75 Prozent über dem Durchschnitt ab. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Mechel Pjsc beobachtet werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb in diesem Zeitraum unverändert.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mechel Pjsc beträgt aktuell 2, während vergleichbare Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Mechel Pjsc daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, und hier war Mechel Pjsc in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich Gegenstand negativer Meinungen. Dies führte insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also, dass Mechel Pjsc sowohl in Bezug auf das Sentiment als auch aus fundamentalen Gesichtspunkten einige Herausforderungen zu bewältigen hat, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie führt.