Mechel Pjsc Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse der Mechel Pjsc-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 212,62 RUB liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 291,69 RUB weicht somit um +37,19 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 284,19 RUB liegt. Der letzte Schlusskurs liegt hier nur um +2,64 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mechel Pjsc-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mechel Pjsc aktuell 2, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" als neutral betrachtet wird.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Mechel Pjsc haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde gleichzeitig eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den vergangenen Wochen vermehrt negativ über das Unternehmen gesprochen wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" bezogen auf die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Aktie von Mechel Pjsc sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet wird.