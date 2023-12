Mechel Pjsc Aktie: Abwarten

Aktienanalyse: Mechel Pjsc zeigt sich neutral in verschiedenen Bereichen

Wenn es um die Dividende geht, können Investoren, die derzeit in die Aktie von Mechel Pjsc investieren, eine Dividendenrendite von 0 % erwarten. Dies liegt 0 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher neutral aus.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, die sich um den Aktienmarkt drehen. Über Mechel Pjsc wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An zwei Tagen war die Stimmung negativ, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt zeigten sich die Anleger an 12 Tagen neutral gegenüber dem Unternehmen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Mechel Pjsc derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,48 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Mechel Pjsc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 168,75 Prozent, was einer deutlichen Outperformance gegenüber dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Performance von Mechel Pjsc um 168,75 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

