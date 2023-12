Mechel PAO Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Ausschläge in der Kommunikation. Weder positive noch negative Themen über das Unternehmen Mechel Pjsc wurden in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert. Daher stuft die Redaktion die Aktie als "neutral" ein, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mechel Pjsc liegt bei 2, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "neutral" bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Mechel Pjsc eine Performance von 168,75 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche eine Outperformance von +168,75 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "guten" Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index stuft die Aktie von Mechel Pjsc als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 13,28 und einem RSI25-Wert von 51,03. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength-Indikators als "gut" eingestuft.