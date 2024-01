Mechel PAO Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkte Gespräche über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Mechel Pjsc. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist Mechel Pjsc derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 0 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Mechel Pjsc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 168,75 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +168,75 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, übertrifft Mechel Pjsc diesen Durchschnittswert um 168,75 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating zugesprochen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Mechel Pjsc liegt bei 11,11, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,38, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".