Mechel PAO Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Mechel Pjsc wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Mechel Pjsc in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um zu beurteilen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 78,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Mechel Pjsc-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 53,6, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mechel Pjsc mit 2,48 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Mechel Pjsc-Aktie von 310,51 RUB mit +27,52 Prozent Entfernung vom GD200 (243,49 RUB) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 309,23 RUB auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Mechel Pjsc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.