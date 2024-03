Mechanics Bank/CA Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mechanics Bank-walnut Creek Ca-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Bei Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier mit einem Wert von 33,33 auch hier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mechanics Bank-walnut Creek Ca-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 23621 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 25000 USD liegt, was eine Abweichung von +5,84 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 24340 USD, was einer Abweichung von +2,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität zeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie von Mechanics Bank-walnut Creek Ca bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mechanics Bank-walnut Creek Ca diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".