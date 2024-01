Mears-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Mears übertrifft den Branchendurchschnitt um mehr als 48 Prozent, was einer Rendite von 56,78 Prozent in den letzten 12 Monaten entspricht. Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche bei lediglich 5,15 Prozent, wobei Mears mit 51,62 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Analysten bewerten die langfristige Aussicht der Mears-Aktie als "Gut", basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 2 die Aktie positiv einschätzen und keine negative Bewertung vorliegt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 287,5 GBP, was einer Erwartung von -7,26 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse herangezogen, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 25,71 Punkten, was auf eine Überverkauftheit von Mears hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 22,48 eine Überverkauftheit an. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Mears eine Rendite von 4 % aus, was 7,71 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 11,71 % liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich.