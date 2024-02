Mears Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse der Mears-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 278,34 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 335 GBP liegt, was einer Abweichung von +20,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 321,24 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,28 Prozent) liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Mears basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Mears-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 64,71 Prozent erzielt, was 61,92 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 3,92 Prozent, und Mears liegt aktuell 60,79 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Mears festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da auch die Kommunikationsfrequenz unverändert blieb.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Mears momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Mears basierend auf dem RSI mit "Schlecht" bewertet.